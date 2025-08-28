Введите ваш ник на сайте
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

Сегодня, 07:52

В 1/2 финала Кубка лиг МЛС и Мексики «Интер Майами» дома победил «Орландо Сити» со счетом 3:1. Два гола у «цапель» забил нападающий Лионель Месси.

Аргентинец оформил дубль за 12 минут. Сначала на 76-й минуте он сравнял счет в игре, а на 88-й забил победный мяч.

В 26 матчах за клуб в этом году Месси забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Игра пройдет 31 августа.

Кубок лиг Северной Америки. 1/2 финала

Интер Майами (США) – Орландо Сити (США) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пашалич, 45+1; 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 2:1 – Месси, 88; 3:1 – Сеговия, 90+1.

Удаление: нет – Брекало, 75.

Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Интер Майами Орландо Сити Месси Лионель
