Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

В 1/2 финала Кубка лиг МЛС и Мексики «Интер Майами» дома победил «Орландо Сити» со счетом 3:1. Два гола у «цапель» забил нападающий Лионель Месси.
Аргентинец оформил дубль за 12 минут. Сначала на 76-й минуте он сравнял счет в игре, а на 88-й забил победный мяч.
В 26 матчах за клуб в этом году Месси забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.
В финале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Игра пройдет 31 августа.
Кубок лиг Северной Америки. 1/2 финала
Интер Майами (США) – Орландо Сити (США) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Пашалич, 45+1; 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 2:1 – Месси, 88; 3:1 – Сеговия, 90+1.
Удаление: нет – Брекало, 75.
Источник: «Бомбардир»