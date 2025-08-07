Миранчук забил 6-й гол в сезоне

«Атланта Юнайтед» разгромила дома «Атлас» со счетом 4:1 в матче заключительного тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики

Победный гол в составе хозяев забил Алексей Миранчук на 33-й минуте. Это 6-й гол россиянина за американский клуб в этом году, причем четыре из них он забил в последних шести встречах.

«Атланта Юнайтед» набрала 3 очка в 3 матчах и не смогла пройти в плей-офф турнира.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 3-й тур

Атланта Юнайтед (США) – Атлас (Мексика) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Тиаре, 8 (с пенальти); 2:0 – Миранчук, 33; 3:0 – Лобжанидзе, 38; 4:0 – Тогаши, 68; 4:1 – Д. Гонсалес, 83.