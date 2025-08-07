Введите ваш ник на сайте
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг

Сегодня, 08:37
2

Мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, обыграл в гостях «Миннесоту Юнайтед» со счетом 2:0. Матч прошел в 3-м туре общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики.

Однако «Атлетико Сан-Луис» с 5 очками в трех матчах турнира не смог выйти в четвертьфинал. В прошлой игре команда Абаскаля сыграла вничью с «Реал Солт-Лейк» (2:2), но победила по пенальти (4:1), а до этого уступила «Портленд Тимберс» (0:4).

В чемпионате Мексики у «Атлетико Сан-Луис» под руководством Абаскаля в активе победа над «Леоном» (1:0), а также поражения от «Монтеррея» (0:1) и «Гвадалахары» (3:4).

Абаскаль назвал самый популярный клуб России 2
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца 9
Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл» 3
Комментарии (2)
VPERDIV SPARTAK
1754547074
Не только спартак приглашает тренеров клоунов оказывается
Ответить
