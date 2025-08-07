Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг

Мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, обыграл в гостях «Миннесоту Юнайтед» со счетом 2:0. Матч прошел в 3-м туре общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики.

Однако «Атлетико Сан-Луис» с 5 очками в трех матчах турнира не смог выйти в четвертьфинал. В прошлой игре команда Абаскаля сыграла вничью с «Реал Солт-Лейк» (2:2), но победила по пенальти (4:1), а до этого уступила «Портленд Тимберс» (0:4).

В чемпионате Мексики у «Атлетико Сан-Луис» под руководством Абаскаля в активе победа над «Леоном» (1:0), а также поражения от «Монтеррея» (0:1) и «Гвадалахары» (3:4).