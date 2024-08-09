«Интер Майами» без Месси победил «Торонто», у Альбы 4 голевые передачи

В матче 1/16 финала Кубка лиг Северной Америки «Интер Майами» дома победил «Торонто» со счетом 4:3.

Нападающий «цапель» Лионель Месси не играл. Уругвайский форвард «Интера» Луис Суарес забил 1 гол и был заменен на 80-й минуте. Испанские защитник и полузащитник команды из Флориды Жорди Альба и Серхио Бускетс провели полный матч. Альба ассистировал при всех голах хозяев, отдав 4 голевые передачи.

Кубок лиг (МЛС и Лига MX). 1/16 финала

Интер Майами – Торонто – 4:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Рохас, 3; 2:0 – Гомес, 11; 2:1 – Инсинье, 15 (с пенальти); 3:1 – Суарес, 20; 3:2 – Инсинье, 41 (с пенальти); 4:2 – Рохас, 59; 4:3 – Аллен, 79 (в свои ворота).

Удаления: Мартинес, 28 – нет.