Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей

«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей

1 сентября, 08:50

В финале Кубка лиг МЛС и Мексики «Сиэтл Саундерс» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0. Игра проходила в Сиэтле.

В составе «Интер Майами» полный матч провели Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс, Родриго Де Поль и Жорди Альба.

«Сиэтл» впервые победил в турнире.

У Лионеля Месси остается два трофея в составе «Интер Майами». В 2023 году он выиграл с командой Кубок лиг, а в 2024-м – Supporters' Shield (приз победителя регулярного чемпионта МЛС).

Кубок лиг. Финал

Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Росарио, 26; 2:0 – Ролдан, 84 (с пенальти); 3:0 – Ротрок, 89.

Еще по теме:
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026 1
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Интер Майами Сиэтл Месси Лионель
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
1 сентября
1
ВидеоСуарес плюнул в лицо сотруднику «Сиэтла» после поражения «Интер Майами» в финале Кубка лиг
1 сентября
4
«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей
1 сентября
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
28 августа
Дубль Суареса принес «Интер Майами» выход в полуфинал Кубка лиг, Месси не играл
21 августа
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
7 августа
11
ВидеоМиранчук забил 6-й гол в сезоне
7 августа
3
«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2
7 августа
Тренер «Интер Майами» прокомментировал травму Месси
3 августа
Клуб Миранчука вылетел из Кубка лиг
3 августа
Месси получил травму в матче Кубка лиг
3 августа
ФотоМесси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг
31 июля
5
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
31 июля
9
Миранчук забил 5-й гол в сезоне в матче с мексиканским клубом
31 июля
1
Месси отдал две голевые передачи в матче Кубка лиг
31 июля
«Интер Майами» без Месси победил «Торонто», у Альбы 4 голевые передачи
2024.08.09 08:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 