«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей

В финале Кубка лиг МЛС и Мексики «Сиэтл Саундерс» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0. Игра проходила в Сиэтле.

В составе «Интер Майами» полный матч провели Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс, Родриго Де Поль и Жорди Альба.

«Сиэтл» впервые победил в турнире.

У Лионеля Месси остается два трофея в составе «Интер Майами». В 2023 году он выиграл с командой Кубок лиг, а в 2024-м – Supporters' Shield (приз победителя регулярного чемпионта МЛС).

Кубок лиг. Финал

Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Росарио, 26; 2:0 – Ролдан, 84 (с пенальти); 3:0 – Ротрок, 89.