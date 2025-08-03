Месси получил травму в матче Кубка лиг

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение в начале матча 2-го тура общего этапа Кубка лиг с «Некаксой».

Во время дриблинга в штрафной соперника аргентинец столкнулся с игроками мексиканского клуба Раулем Санчесом и Алексисом Пеньей. После этого Месси упал на землю и в отчаянии ударил мячом по полю. Капитан «Интер Майами» попытался поиграть еще несколько минут, но в итоге обратился за медицинской помощью и был заменен на 11-й минуте на Федерико Редондо.

Перед заменой Месси демонстрировал, что испытывает боль и массажировал заднюю поверхность бедра правой ноги.

Матч законился ничьей 2:2, а по пенальти «Интер Майами» одержал победу со счетом 5:4.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 2-й тур

Интер Майами (США) – Некакса (Мексика) – 2:2 (1:1). Пенальти – 5:4

Голы: 1:0 – Сеговия, 12; 1:1 – Бадалони, 33; 1:2 – Монреаль, 81; 2:2 – Альба, 90+2.

Удаления: Фалкон, 17 – Кальдерон, 61.