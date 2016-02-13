Игало получил звание лучшего футболиста Нигерии-2015 от портала Goal.com

Goal.com определил лучшего нигерийского футболиста 2015-го года. По версии портала им стал форвард "Уотфорда" Одион Игало.

За игрока "шершней" отдали голоса 30,5 процента посетителей. На втором месте расположился нападающий "Портленд Тимберс" Фанендо Ади, за которого проголосовали 28,6 процента. Кроме них в первой пятерке обосновались Виктор Осимхен ("Алтимэйт Страйкерс", Нигерия), Обафеми Мартинс ("Сиэтл Саундерс") и Энтони Уджа ("Вердер").

В составе "Уотфорда" Игало отличился 30 раз во всевозможных турнирах в 2015-м году.