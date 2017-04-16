МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты

В рамках шестой недели МЛС «Реал Солт-Лейк» в гостях обыграл «Колорадо Рэпидз». Один из мячей в составе победителя забил экс-футболист «Спартака» Юра Мовсисян. Другие результаты можно посмотреть ниже.

США. МЛС. Неделя 6

Нью-Йорк Ред Буллз – Ди Си Юнайтед – 2:0 (0:0)

Коламбус Крю – Торонто – 2:1 (2:1)

Хьюстон Динамо – Миннесота Юнайтед – 2:2 (2:0)

Колорадо Рэпидз – Реал Солт-Лейк – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дойл, 29; 1:1 – Мовсисян, 85 (пенальти); 1:2 – Леннон, 88

Портленд Тимберс – Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) – 0:1 (0:0)

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