Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты

    В рамках шестой недели МЛС «Реал Солт-Лейк» в гостях обыграл «Колорадо Рэпидз». Один из мячей в составе победителя забил экс-футболист «Спартака» Юра Мовсисян. Другие результаты можно посмотреть ниже.

    США. МЛС. Неделя 6

    Нью-Йорк Ред Буллз – Ди Си Юнайтед – 2:0 (0:0)

    Коламбус Крю – Торонто – 2:1 (2:1)

    Хьюстон Динамо – Миннесота Юнайтед – 2:2 (2:0)

    Колорадо Рэпидз – Реал Солт-Лейк – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дойл, 29; 1:1 – Мовсисян, 85 (пенальти); 1:2 – Леннон, 88

    Портленд Тимберс – Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) – 0:1 (0:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11