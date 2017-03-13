МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»

В рамках второй недели МЛС «Нью-Йорк Сити» забил четыре мяча в ворота «Ди Си Юнайтед». Дублем в составе хозяев отметился Давид Вилья. Также мяч на свой счет записал экс-игрок «Москвы» Максимильяно Моралес.

Другие результаты можно увидеть ниже.

США. МЛС. Неделя 2

Нью-Йорк Сити – Ди Си Юнайтед – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Уоллас, 8; 2:0 – Вилья, 28; 3:0 – Моралес, 39; 4:0 – Вилья, 75.

Филадельфия Юнион – Торонто – 2:2

Н.Й. Рэд Буллз – Колорадо – 1:0

Чикаго Файр – Реал Солт-Лейк – 2:0

Лос-Анджелес Гэлакси – Портленд – 0:1

Миннесота Юнайтед – Аталанта Юнайтед – 1:6

Монреаль Импакт – Сиэтл – 2:2

Хьюстон – Коламбус – 3:1

Сан-Хосе – Ванкувер Уайткепс – 3:2

Канзас Сити – Даллас – 0:0

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