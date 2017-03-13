Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»

    В рамках второй недели МЛС «Нью-Йорк Сити» забил четыре мяча в ворота «Ди Си Юнайтед». Дублем в составе хозяев отметился Давид Вилья. Также мяч на свой счет записал экс-игрок «Москвы» Максимильяно Моралес.

    Другие результаты можно увидеть ниже.

    США. МЛС. Неделя 2

    Нью-Йорк Сити – Ди Си Юнайтед – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Уоллас, 8; 2:0 – Вилья, 28; 3:0 – Моралес, 39; 4:0 – Вилья, 75.

    Филадельфия Юнион – Торонто – 2:2

    Н.Й. Рэд Буллз – Колорадо – 1:0

    Чикаго Файр – Реал Солт-Лейк – 2:0

    Лос-Анджелес Гэлакси – Портленд – 0:1

    Миннесота Юнайтед – Аталанта Юнайтед – 1:6

    Монреаль Импакт – Сиэтл – 2:2

    Хьюстон – Коламбус – 3:1

    Сан-Хосе – Ванкувер Уайткепс – 3:2

    Канзас Сити – Даллас – 0:0

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 марта 2017, 05:13

      И зачем нам этот никому не интересный чемпионат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 13 марта 2017, 23:47

      Миннесота какая то дырявая. В первом туре 5 пропустили, сейчас 6

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11