МЛС. «Реал Солт Лейк» победил «Ванкувер» и другие результаты

Завершились три матча регулярного чемпионата МЛС. «Реал Солт Лейк» с минимальным счетом обыграл «Ванкувер», «Сиэтл» на своем поле одолел «Филадельфию», а «Портленд» одержал победу над «Сан-Хосе».
МЛС. Регулярный чемпионат
Реал Солт Лейк – Ванкувер – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Мартинес, 55.
Сиэтл – Филадельфия – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Маршалл, 41; 2:0 – Моррис, 71; 2:1 – Ле Тоукс, 73.
Портленд – Сан-Хосе – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Макинерни, 52; 2:0 – Ади, 65; 2:1 – Вондоловски (с пенальти), 90+1; 3:1 – Ади, 90+9.
Источник: Бомбардир.ру