МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты

В матче регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе хозяев стал бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

МЛС. Регулярный чемпионат. Неделя 3

Ньй-Йорк Сити – Монреаль Импакт – 1:1 (1:0)

Атланта Юнайтед – Чикаго Файр – 4:0 (1:0)

Ванкувер Уайткепс – Торонто – 0:2 (0:0)

Ди Си Юнайтед – Коламбус – 0:2 (0:1)

Орландо Сити – Филадельфия Юнион – 2:1 (1:0)

Даллас – Нью-Инглэнд Революшн – 2:1 (0:1)

Канзас Сити – Сан-Хосе – 2:1 (1:0)

Колорадо – Миннесота Юнайтед – 2:2 (1:0)

Реал Солт-Лейк – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мовсисян, 18; 1:1 – Ромни, 69; 1:2 – Боатенг, 74.

Портленд – Хьюстон – 4:2 (1:2)

Сиэтл – Н.Й. Рэд Буллз – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Демпси, 28 (с пенальти); 1:1 – Райт-Филлипс, 57; 2:1 – Моррис, 66; 3:1 – Шипп, 79.

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