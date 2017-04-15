МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты

В рамках шестой недели МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле уступила «Нью-Йорк Сити». Голом с 50-ти метров в составе гостей отметился Давид Вилья.
В матчах пятой недели «Реал Солт-Лейк» разгромил «Ванкувер Уайткепс», одним из забытых мячей отметился экс-футболист «Спартака» Юра Мовсисян. Другие результаты можно посмотреть ниже.
США. МЛС. Неделя 6
Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Харрисон, 52; 0:2 – Вилья, 90.
Ванкувер Уайткепс – Сиэтл – 2:1
США. МЛС. Неделя 5
Реал Солт-Лейк – Ванкувер Уайткепс – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Русняк, 54; 2:0 – Мовсисян, 74; 3:0 – Малхолланд, 78.
Даллас – Миннесота Юнайтед – 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси – Монреаль Импакт – 2:0
Нью-Ингланд Революшн – Хьюстон – 2:0
Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 2:1
Филадельфия Юнион – Портленд – 1:3
Торонто – Атланта Юнайтед – 2:2