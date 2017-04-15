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  • МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты

МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты

15 апреля 2017, 06:35
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В рамках шестой недели МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле уступила «Нью-Йорк Сити». Голом с 50-ти метров в составе гостей отметился Давид Вилья.

В матчах пятой недели «Реал Солт-Лейк» разгромил «Ванкувер Уайткепс», одним из забытых мячей отметился экс-футболист «Спартака» Юра Мовсисян. Другие результаты можно посмотреть ниже.

США. МЛС. Неделя 6

Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Харрисон, 52; 0:2 – Вилья, 90.

Ванкувер Уайткепс – Сиэтл – 2:1

США. МЛС. Неделя 5

Реал Солт-Лейк – Ванкувер Уайткепс – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Русняк, 54; 2:0 – Мовсисян, 74; 3:0 – Малхолланд, 78.

Даллас – Миннесота Юнайтед – 2:0

Сан-Хосе – Сиэтл – 1:1

Лос-Анджелес Гэлакси – Монреаль Импакт – 2:0

Чикаго Файр – Коламбус – 1:0

Нью-Ингланд Революшн – Хьюстон – 2:0

Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 2:1

Филадельфия Юнион – Портленд – 1:3

Торонто – Атланта Юнайтед – 2:2

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити Даллас Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткепс Сан-Хосе Сиэтл Лос-Анджелес Гэлакси Монреаль Чикаго Файр Коламбус Динамо Хьюстон Ди Си Юнайтед Портленд Атланта Юнайтед Торонто Вилья Давид Мовсисян Юра
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simoron81
1492227638
Вилья красивый гол забил
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