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    МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты

    В рамках шестой недели МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле уступила «Нью-Йорк Сити». Голом с 50-ти метров в составе гостей отметился Давид Вилья.

    В матчах пятой недели «Реал Солт-Лейк» разгромил «Ванкувер Уайткепс», одним из забытых мячей отметился экс-футболист «Спартака» Юра Мовсисян. Другие результаты можно посмотреть ниже.

    США. МЛС. Неделя 6

    Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Харрисон, 52; 0:2 – Вилья, 90.

    Ванкувер Уайткепс – Сиэтл – 2:1

    США. МЛС. Неделя 5

    Реал Солт-Лейк – Ванкувер Уайткепс – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Русняк, 54; 2:0 – Мовсисян, 74; 3:0 – Малхолланд, 78.

    Даллас – Миннесота Юнайтед – 2:0

    Сан-Хосе – Сиэтл – 1:1

    Лос-Анджелес Гэлакси – Монреаль Импакт – 2:0

    Чикаго Файр – Коламбус – 1:0

    Нью-Ингланд Революшн – Хьюстон – 2:0

    Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 2:1

    Филадельфия Юнион – Портленд – 1:3

    Торонто – Атланта Юнайтед – 2:2

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 06:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 апреля 2017, 06:40

      Вилья красивый гол забил

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