МЛС. «Портленд» и «Нью-Инглэнд» поделили очки

На очередной неделе в чемпионате МЛС состоялись матчи. «Портленд» в одном из них не смог удержать победный счет против «Нью-Инглэнд», пропустив за пять минут до окончания встречи.

США. МЛС

Портленд – Нью-Инглэнд – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Валери, 12; 1:1 – Нгюйен, 85.

Ванкувер – Лос-Анджелес – 4:2 (1:2)

Хьюстон – Нью-Йорк – 4:1 (2:1)

Миннесота – Реал Солт-Лейк – 4:2 (1:1)

ДС Юнайтед – Филадельфия – 2:1 (2:0)

Коламбус – Орландо Сити – 2:0 (1:0)

Чикаго – Монреаль – 2:2 (1:0)

Нью-Йорк Сити – Сан-Хосе – 2:1 (1:1)