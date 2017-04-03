Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. «Портленд» и «Нью-Инглэнд» поделили очки

    На очередной неделе в чемпионате МЛС состоялись матчи. «Портленд» в одном из них не смог удержать победный счет против «Нью-Инглэнд», пропустив за пять минут до окончания встречи.

    США. МЛС

    Портленд – Нью-Инглэнд – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Валери, 12; 1:1 – Нгюйен, 85.

    Ванкувер – Лос-Анджелес – 4:2 (1:2)

    Хьюстон – Нью-Йорк – 4:1 (2:1)

    Миннесота – Реал Солт-Лейк – 4:2 (1:1)

    ДС Юнайтед – Филадельфия – 2:1 (2:0)

    Коламбус – Орландо Сити – 2:0 (1:0)

    Чикаго – Монреаль – 2:2 (1:0)

    Нью-Йорк Сити – Сан-Хосе – 2:1 (1:1)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11