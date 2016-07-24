МЛС. Гол Робби Кина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Портленд»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» добился победы над «Портленд Тимберс». Счет открыл экс-нападающий «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и сборной Ирландии Робби Кин. Удвоил преимущество гостей из Калифорнии Гьяси Зарде. За четыре минуты до конца первого тайма «Портленду» удалось сократить разрыв в счете усилиями Зарека Валентина.

МЛС. Регулярный чемпионат

Портленд Тимберс – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Р. Кин, 7; 0:2 – Зарде, 11; 1:2 – Валентин, 41.