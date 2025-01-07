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Робби Кин
Робби Кин
Завершил карьеру
8 июля 1980 (46), Талла
#7 | Нападающий
180 см | 75 кг
Ирландия
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Фото
Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера
2025.01.07 17:21
В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?»
2023.06.30 07:59
7
Прощальный матч Компани. Легенды «Манчестер Сити» сыграли вничью с легендами АПЛ
2019.09.12 00:22
4
Роналду – лучший бомбардир в истории отборочных турниров Евро
2019.09.11 08:39
24
Фото
«Тебе хватит рекордов. Оставь один». Робби Кин попросил Роналду не бить его достижение по голам в отборе Евро
2019.09.08 12:54
11
Робби Кин возглавил клуб из Индии
2018.03.04 10:13
Бербатов дебютирует за индийский клуб, Браун и Робби Кин пропустят матч
2017.11.17 18:21
1
«Шэмрок Роверс» может стать следующим клубом Кина
2016.11.22 06:44
Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»
2016.11.18 06:16
1
Кин получил тренерские лицензии УЕФА
2016.10.29 10:47
3
МЛС. Дубль Робби Кина не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Сиэтлом»
2016.09.26 01:02
Кин объявил о завершении карьеры в сборной
2016.08.24 20:00
1
Тимощук вошел в сборную самых возрастных игроков Евро-2016
2016.06.08 17:29
4
Травмированный Кин включен в заявку сборной Ирландии
2016.06.01 07:16
Джовинко получил «Золотую бутсу» по итогам регулярного сезона МЛС
2015.10.26 16:42
2
МЛС.Дубль Робби Кина приносит победу «Лос-Анджелесу» над «Далласом»
2015.08.16 07:05
Кин – лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси – лучший иностранный спортсмен
2015.07.16 09:55
59
Джеррард сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Гэлакси"
2015.07.12 09:08
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