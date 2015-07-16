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    • Кин – лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси – лучший иностранный спортсмен

    Кин – лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси – лучший иностранный спортсмен

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин признан лучшим игроком MLS на вручении ежегодной премии телеканала ESPN — Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).

    Помимо него на номинантами на эту награду были экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс, выступающий за «Сиэтл Саундерс», полузащитник «Нью-Инглэнд Революшн» Ли Нгуен и нападающий «Нью-Йорк Ред Буллз» Брэдли Райт-Филлипс.
    В категории «Лучший зарубежный спортсмен года» победил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. На приз также претендовал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
    Лучшей командой признана женская сборная США, победившая на чемпионате мира 2015 год по футболу.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 09:55
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    Комментарии (60)
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    cannongun
    1437049562
    Робби жжот, красавелла
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    Mister Ipkins
    1437049792
    кто-то из адекватных людей в этом мог сомневаться?
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    mamrik-09
    1437050005
    Месси узнав об этом . отказался от награды сказав что он не принимал участие в этом
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    Mоnоlo
    1437050064
    Робби в МЛС ну просто жжет, как я посмотрю. Это и неудивительно. Игроком он всегда был просто блестящим. )
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    mister_лео
    1437054913
    если судить по словам глоров то Месси не заслужил ведь РОналду всего добился сам своими усердными тренировками а у Месси дар божий это не считается ... с Победой король Лео !!
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    Cool-Kurt Angle
    1437057402
    лучшая команда-женская сборная ))))))))))))
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    Red_team
    1437070442
    \"Лучшей командой признана женская сборная\" - то есть Барселона
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    ст_прапорщик
    1437071363
    Старина Робби молодцом, есть еще порох!
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    ANTI CULE
    1437108292
    Глорики гнома описались кажись)))
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    ologreds
    1694997603
    numo435819
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