Кин – лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси – лучший иностранный спортсмен

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин признан лучшим игроком MLS на вручении ежегодной премии телеканала ESPN — Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).



Помимо него на номинантами на эту награду были экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс, выступающий за «Сиэтл Саундерс», полузащитник «Нью-Инглэнд Революшн» Ли Нгуен и нападающий «Нью-Йорк Ред Буллз» Брэдли Райт-Филлипс.

В категории «Лучший зарубежный спортсмен года» победил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. На приз также претендовал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.