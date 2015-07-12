Джеррард сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард сыграл первый матч за свою новую команду "Лос-Анджелес Гэлакси". Команда англичанина встречались с мексиканской "Америкой", а Джеррард появился на поле с первых минут.



Счет в матче на 7-й минуте открыли мексиканские футболисты, однако преимущества не удержали и уступили 1:2. Один из голов в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" забил бывший партнер Джеррарда по "Ливерпулю" ирландец Робби Кин.