Травмированный Кин включен в заявку сборной Ирландии

Сборная Ирландии огласила заявку из 23 футболистов, которые отправятся во Францию на предстоящий Евро-2016. Стоит отметить, что в нее включен травмировавший икроножную мышцу нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин.

Вратари: Шей Гивен («Сток Сити»), Даррен Рэндольф («Вест Хэм»), Кейрен Вествуд («Шеффилд Уэнсдей»).

Защитники: Шеймус Коулман («Эвертон»), Сайрус Кристи («Дерби Каунти»), Киран Кларк («Астон Вилла»), Ричард Киог («Дерби Каунти»), Джон О'Ши («Сандерленд»), Шейн Даффи («Блэкберн»), Стивен Уорд («Бернли»), Роберт Брэйди («Норвич Сити»).

Полузащитники: Эйден Макгиди («Шеффилд Уэнсдей»), Джеймс Макклин («Вест Бромвич»), Гленн Уилан («Сток Сити»), Джеймс Маккарти («Эвертон»), Джеффри Хендрик («Дерби Каунти»), Дэвид Мейлер («Халл Сити»), Стивен Куинн («Рединг»), Уэсли Хулахан («Норвич Сити»), Джонатан Уолтерс («Сток Сити»).

Нападающие: Робби Кин («Лос-Анджелес Гэлакси»), Шейн Лонг («Саутгемптон»), Дэрил Мерфи («Ипсвич»).

Напомним, сборной Ирландии предстоит встретиться во Франции в группе со Швецией, Бельгией и Италией.