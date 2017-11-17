Бербатов дебютирует за индийский клуб, Браун и Робби Кин пропустят матч

«Керата Бластерс» примет «АТК» в матче 1-го тура индийской Суперлиги.

За хозяев дебютирует нападающий Димитар Бербатов. Болгарин подписал контракт с клубом в августе.

Другие приобретения «Бластерс» Уэс Браун и Робби Кин не попали в заявку. Англичанин пропустит встречу из-за отсутствия игровой формы, ирландец – по причине травмы.

Прежде 36-летний Бербатов выступал за софийский ЦСКА, «Байер-04», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако» и ПАОК. Форвард семь раз признавался лучшим игроком года в Болгарии.