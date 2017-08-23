Бербатов подписал контракт с клубом из Индии

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов подписал контракт с индийским клубом «Керала Бластерс». Европеец, таким образом, стал одноклубником своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Уэса Брауна.

Последним до Индии местом работы Бербатова был греческий ПАОК.

Больше всего матчей за свою карьеру болгарин провел за немецкий «Байер», за который выступал с 2001 по 2006 годы (154 матча, 69 голов).