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    • В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?»

    В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?»

    Ирландский политик Крис Эндрюс раскритиковал экс-форварда «Тоттенхэма» Робби Кина за решение возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

    «Я твердо убежден в том, что он должен пересмотреть свое решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен поступить так же. Эта ситуация очень сильно разочаровывает.

    Представьте, если бы завтра Робби Кин сказал: «Мы с Рори Делапом едем в московский «Спартак». Что тогда сказали бы люди? Был бы настоящий скандал. Это было бы крайне спорное решение, и я уверен, что последовали бы санкции.

    И вот он решает руководить израильской футбольной командой, но об этом почти не говорят. Точно не в правительстве и не в руководстве этой страны. Это разочаровывает.

    Да, к России особое отношение по сравнению с Израилем, но в обоих случаях государства одинаково ужасные и жестокие», – сказал Эндрюс в интервью Off the Ball.

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    Источник: The Irish Sun

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3732

      acor94 27 минут назад

      А что там с Израилем? Я думал бомбить палестинцев сам бог велел, тем более при поддержке США.

      0
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      Рейтинг: +2626

      alefreddy 44 минуты назад

      писатель колониального режима

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      Рейтинг: +4667

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Какой то кретин этот Андрей)

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      Рейтинг: +5955

      Дядя Серёжа > Oldtrafford83 43 минуты назад

      Он один? У них коллективный разум на уровне стада баранов. баранов-геев...

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      Рейтинг: +5955

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 43 минуты назад

      Я не хотел баранов обидеть

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