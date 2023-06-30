В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?»

Ирландский политик Крис Эндрюс раскритиковал экс-форварда «Тоттенхэма» Робби Кина за решение возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

«Я твердо убежден в том, что он должен пересмотреть свое решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен поступить так же. Эта ситуация очень сильно разочаровывает.

Представьте, если бы завтра Робби Кин сказал: «Мы с Рори Делапом едем в московский «Спартак». Что тогда сказали бы люди? Был бы настоящий скандал. Это было бы крайне спорное решение, и я уверен, что последовали бы санкции.

И вот он решает руководить израильской футбольной командой, но об этом почти не говорят. Точно не в правительстве и не в руководстве этой страны. Это разочаровывает.

Да, к России особое отношение по сравнению с Израилем, но в обоих случаях государства одинаково ужасные и жестокие», – сказал Эндрюс в интервью Off the Ball.