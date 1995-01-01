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    Прощальный матч Компани. Легенды «Манчестер Сити» сыграли вничью с легендами АПЛ

    На стадионе «Этихад» состоялся прощальный матч экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани. Сам 33-летний играющий тренер «Андерлехта» пропустил матч из-за повреждения подколенного сухожилия.

    Прощальный матч Венсана Компани за «Манчестер Сити»

    Легенды «Манчестер Сити» – Легенды АПЛ – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Петров, 2; 1:1 – Кин, 31; 1:2 – ван Перси, 48; 2:2 – Мварувари, 90.

    Состав легенд «Манчестер Сити»:

    Джо Харт, Костел Пантилимон, Джолеон Лескотт, Коло Туре, Ричард Данн, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Дитмар Хаманн, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрленд, Джеймс Милнер, Давид Сильва, Марио Балотелли, Серхио Агуэро, Крэйг Беллами, Бенджамин Мварувари.

    Состав легенд АПЛ:

    Эдвин ван дер Сар, Шэй Гивен, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Пол Скоулз, Никки Батт, Майкл Кэррик, Райан Гиггз, Франсеск Фабрегас, Рафаэл ван дер Варт, Робин ван Перси, Тьерри Анри.

    Источник: Бомбардир.ру

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