Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы

У него была выдающаяся карьера! Жаль, что травма мешает...
Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
«Это типично для меня. Как всегда, эту часть сезона я встречаю вне игры. Не буду рисковать своим травмированным подколенным сухожилием», – заявил Компани.
- Матч между легендами «Манчестер Сити» и легендами английской Премьер-лиги состоится 11 сентября.
- Компани выступал за манкунианцев в период с 2008 по 2019 годы.
- Этим летом 33-летний бельгиец вернулся в родной для себя «Андерлехт», где занял должность играющего тренера.
- В текущем розыгрыше высшей лиги Бельгии Компани принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.