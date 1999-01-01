Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы

Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.

«Это типично для меня. Как всегда, эту часть сезона я встречаю вне игры. Не буду рисковать своим травмированным подколенным сухожилием», – заявил Компани.