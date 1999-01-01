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    Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы

    Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.

    «Это типично для меня. Как всегда, эту часть сезона я встречаю вне игры. Не буду рисковать своим травмированным подколенным сухожилием», – заявил Компани.

    • Матч между легендами «Манчестер Сити» и легендами английской Премьер-лиги состоится 11 сентября.
    • Компани выступал за манкунианцев в период с 2008 по 2019 годы.
    • Этим летом 33-летний бельгиец вернулся в родной для себя «Андерлехт», где занял должность играющего тренера.
    • В текущем розыгрыше высшей лиги Бельгии Компани принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: твиттер журналиста Сэма Ли

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Karpathian 39 минут назад

      У него была выдающаяся карьера! Жаль, что травма мешает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1958

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      В-принципе, можно было бы его выпустить в старте чисто символически и торжественно заменить на 2-й минуте. Так в 2002-м сделали с Онопко, который, правда, вернулся через пару недель.

      0
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      Рейтинг: +5777

      mihail200606 1 час назад

      Да уж.. Не повезло

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