«Тебе хватит рекордов. Оставь один». Робби Кин попросил Роналду не бить его достижение по голам в отборе Евро

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин обратился к атакующему игроку сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец в общей сложности забил в квалификации чемпионатов Европы 20 голов, а ирландец – 23.

«Я думаю, тебе хватит рекордов. Оставь один», – написал Кин в инстаграме, снабдив пост смеющимся до слез смайлом.