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    «Тебе хватит рекордов. Оставь один». Робби Кин попросил Роналду не бить его достижение по голам в отборе Евро

    Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин обратился к атакующему игроку сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец в общей сложности забил в квалификации чемпионатов Европы 20 голов, а ирландец – 23.

    «Я думаю, тебе хватит рекордов. Оставь один», – написал Кин в инстаграме, снабдив пост смеющимся до слез смайлом.

    • Кин выступал за сборную Ирландии с 1998 по 2016 годы (148 матчей, 68 голов).
    • Главное достижение в карьере британца – победа с «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги в 2008 году.
    • Сейчас Кин тренирует «Мидлсбро».

    Источник: инстаграм Робби Кина

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