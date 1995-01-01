«Тебе хватит рекордов. Оставь один». Робби Кин попросил Роналду не бить его достижение по голам в отборе Евро

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин обратился к атакующему игроку сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец в общей сложности забил в квалификации чемпионатов Европы 20 голов, а ирландец – 23.
«Я думаю, тебе хватит рекордов. Оставь один», – написал Кин в инстаграме, снабдив пост смеющимся до слез смайлом.
- Кин выступал за сборную Ирландии с 1998 по 2016 годы (148 матчей, 68 голов).
- Главное достижение в карьере британца – победа с «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги в 2008 году.
- Сейчас Кин тренирует «Мидлсбро».