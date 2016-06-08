Тимощук вошел в сборную самых возрастных игроков Евро-2016

Эксперты УЕФА составили сборную самых возрастных игроков Евро-2016, в которую попали футболисты старше 35 лет.
Полностью данная сборная выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон (Италия), Рэзван Рац (Румыния), Рикарду Карвалью (Португалия), Андреа Барцальи (Италия), Патрис Эвра (Франция), Анатолий Тимощук (Украина), Лучан Сынмэртян (Румыния), Томаш Росицки (Чехия), Ариц Адурис (Испания), Эйдур Гудьонсен (Исландия) и Робби Кин (Ирландия).
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Источник: Twitter