Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я подтверждаю, что после пяти невероятных лет я покидаю «Гэлакси». Для меня было честью стать историей столь великого клуба, и воспоминания о нем останутся со мной навсегда. Я верю, что в моей жизни настал момент для нового вызова, новой главы в моей карьере.

Я продолжаю чувствовать в себе силы и с нетерпением жду нового приключения. После завершения выступлений за сборную я готов полностью сосредоточиться на клубном футболе», – заявил Кин.

Напомним, что ирландец выступал за американский клуб с 2011 года.