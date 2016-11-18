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Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

18 ноября 2016, 06:16
1

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я подтверждаю, что после пяти невероятных лет я покидаю «Гэлакси». Для меня было честью стать историей столь великого клуба, и воспоминания о нем останутся со мной навсегда. Я верю, что в моей жизни настал момент для нового вызова, новой главы в моей карьере.

Я продолжаю чувствовать в себе силы и с нетерпением жду нового приключения. После завершения выступлений за сборную я готов полностью сосредоточиться на клубном футболе», – заявил Кин.

Напомним, что ирландец выступал за американский клуб с 2011 года.

Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Кин Робби
Комментарии (1)
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Сергей Свояк
1479449667
Когда «Лос-Анджелес Гэлакси» успел стать великим клубом? Я что-то пропустил? ))
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