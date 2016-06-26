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Робби Кин
Статистика
Робби Кин - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1980 (46), Талла
#7 | Нападающий
180 см | 75 кг
Ирландия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2016
Чемпионат Европы 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ирландия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Франция
2 : 1
26.06.2016
Ирландия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 3 тур
Италия
0 : 1
22.06.2016
Ирландия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Бельгия
3 : 0
18.06.2016
Ирландия
78' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Ирландия
1 : 1
13.06.2016
Швеция
78' - 90'
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