Статистика по турнирам

США. МЛС 2016 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008