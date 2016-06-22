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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Ирландия
Италия - Ирландия: обзор матча 22 июня 2016
Италия
22.06.2016, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ирландия
85'
Р. Брэди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Ирландия
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
+1
89'
Замена
С. Куинн
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
С. Дзадза
87'
85'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брэди
Пас отдал
В. Хулахан
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Де Шильо
81'
Желтая карточка
А. Барцальи
79'
77'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Ч. Иммобиле
75'
73'
Желтая карточка
С. Уорд
70'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Мерфи
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Бернардески
60'
39'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
С. Сиригу
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
14
Стефано Стураро
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Дэрил Мерфи
АП
13
Джеффри Хендрик
ПП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сиригу
5
Огбонна
19
Бонуччи
15
Барцальи
24
Флоренци
2
Де Шильо
10
Мотта
14
Стураро
20
Бернардески
7
Дзадза
17
Иммобиле
4-4-1-1
23
Рэндольф
2
Коулмен
4
Даффи
5
Кио
17
Уорд
13
Хендрик
11
МакКлин
8
МакКарти
11
Брэди
21
Мерфи
9
Лонг
20
Бернардески
13
Дармиан
13
Дармиан
20
Бернардески
17
Иммобиле
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Иммобиле
2
Де Шильо
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
2
Де Шильо
8
МакКарти
20
Хулахан
20
Хулахан
8
МакКарти
9
Лонг
22
Куинн
22
Куинн
9
Лонг
21
Мерфи
7
МакГиди
7
МакГиди
21
Мерфи
Остались в запасе
Италия
Ирландия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Италия - Ирландия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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