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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Хорватия
Ирландия - Хорватия: обзор матча 10 июня 2012
Ирландия
10.06.2012, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
1 : 3
Завершен
Хорватия
19'
Ш. Сент-Леджер
3'
М. Манджукич
43'
Н. Елавич
48'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Хорватия
+2
Замена
Т. Дуймович
️️️️
И. Ракитич
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Кин
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Н. Елавич
Замена
С. Кокс
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Л. Модрич
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Перишич
Желтая карточка
К. Эндрюс
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Елавич
ГОЛ! 1:1!
Ш. Сент-Леджер
Пас отдал
Э. МакГиди
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ОП
8
Кейт Эндрюс
ОП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Огнен Вукоевич
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
Хорватия
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Гивен
17
Уорд
5
Данн
2
Сент-Леджер
4
О'Ши
6
Уилэн
8
Эндрюс
11
Дафф
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
11
Срна
5
Чорлука
13
Шильденфельд
3
Стринич
8
Вукоевич
7
Ракитич
10
Модрич
14
Перишич
0
Елавич
17
Манджукич
13
Дойл
14
Уолтерс
14
Уолтерс
13
Дойл
10
Кин
9
Лонг
9
Лонг
10
Кин
7
МакГиди
20
Кокс
20
Кокс
7
МакГиди
0
Елавич
19
Кранчар
19
Кранчар
0
Елавич
7
Ракитич
16
Дуймович
16
Дуймович
7
Ракитич
14
Перишич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
14
Перишич
Остались в запасе
Ирландия
Хорватия
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
Остались в запасе
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ирландия - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
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Ирландия
2 : 2
01.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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1 : 1
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Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники:
Пол ван Букел
Ричард Лисвелд
Резервный судья:
Виктор Швецов (Украина)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:05 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая)
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