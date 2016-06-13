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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Швеция
Ирландия - Швеция: обзор матча 13 июня 2016
Ирландия
13.06.2016, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Швеция
48'
В. Хулахан
71'
К. Кларк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Швеция
86'
Замена
А. Экдаль
️️️️
О. Левицки
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. МакКарти
85'
Замена
Р. Кин
️️️️
В. Хулахан
78'
Желтая карточка
Г. Уилэн
77'
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Кларк
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Уолтерс
64'
61'
Желтая карточка
В. Линделеф
59'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Берг
ГОЛ! 1:0!
В. Хулахан
Пас отдал
Ш. Коулмен
48'
45'
Замена
Э. Йоханссон
️️️️
М. Лустиг
Желтая карточка
Д. МакКарти
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
18
Оскар Левицки
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Эмир Куйович
ЦФ
3-5-2
23
Рэндольф
5
Кларк
4
О'Ши
2
Коулмен
11
Брэди
13
Хендрик
8
МакКарти
20
Хулахан
6
Уилэн
14
Уолтерс
9
Лонг
4-3-1-2
1
Исакссон
4
Гранквист
18
Ольссон
3
Линделеф
2
Лустиг
18
Левицки
9
Чельстрем
7
Ларссон
10
Форсберг
10
Ибрагимович
9
Берг
14
Уолтерс
11
МакКлин
11
МакКлин
14
Уолтерс
8
МакКарти
7
МакГиди
7
МакГиди
8
МакКарти
20
Хулахан
10
Кин
10
Кин
20
Хулахан
2
Лустиг
13
Йоханссон
13
Йоханссон
2
Лустиг
18
Левицки
13
Экдаль
13
Экдаль
18
Левицки
9
Берг
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Берг
Остались в запасе
Ирландия
Швеция
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Робин Ольсен
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Ирландия - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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