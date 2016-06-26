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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Ирландия
Франция - Ирландия: обзор матча 26 июня 2016
Франция
26.06.2016, воскресенье, 16:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ирландия
58'
А. Гризманн
61'
А. Гризманн
2'
Р. Брэди (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Ирландия
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Коман
90'
+3
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
73'
72'
Желтая карточка
Ш. Лонг
71'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Д. МакКарти
69'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. МакКлин
66'
Красная карточка
Ш. Даффи
65'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Жиру
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Б. Санья
58'
Замена
К. Коман
️️️️
Н. Канте
46'
Желтая карточка
А. Рами
44'
41'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
Н. Канте
27'
25'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЛП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
17
Стивен Уорд
(К)
ЛЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЛВ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
17
Рами
21
Косиельни
19
Санья
13
Канте
14
Матюиди
6
Погба
8
Пайет
7
Гризманн
9
Жиру
4-3-1-2
23
Рэндольф
2
Коулмен
5
Кио
4
Даффи
17
Уорд
8
МакКарти
13
Хендрик
11
Брэди
11
МакКлин
9
Лонг
21
Мерфи
Коман
17
Сиссоко
17
Сиссоко
Коман
13
Канте
7
Коман
7
Коман
13
Канте
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
11
МакКлин
4
О'Ши
4
О'Ши
11
МакКлин
8
МакКарти
20
Хулахан
20
Хулахан
8
МакКарти
21
Мерфи
14
Уолтерс
14
Уолтерс
21
Мерфи
Остались в запасе
Франция
Ирландия
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Шей Гивен
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Франция - Ирландия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия)
Мауро Тонолини (Италия)
Дополнительные помощники:
Даниэле Орсато (Италия)
Антонио Дамато (Италия)
Резервный судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Россия 1
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