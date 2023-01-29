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Морган Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
Завершил карьеру
8 ноября 1989 (36), Зельвилье
#14 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Франция
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Публикации
Фото
«Вестерн Сидней» подписал победителя Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед»
2023.01.29 15:23
1
«Рома» интересуется экс-полузащитником «МЮ» Шнейдерлином
2019.01.14 13:45
Лига Европы. «Лион» разгромил «Эвертон»
2017.11.02 23:01
2
Моуринью получит 200 миллионов на усиление состава
2017.05.10 11:43
17
Шнейдерлин восхищается работой Покеттино в «Тоттенхэме»
2017.04.30 09:20
Фото
Шнейдерлин — игрок «Эвертона»
2017.01.12 22:28
4
Фото
Шнейдерлин попрощался с «Манчестер Юнайтед»
2017.01.12 20:30
1
Моуринью подтвердил переход Шнейдерлина в «Эвертон»
2017.01.11 07:54
2
«Эвертон» заплатит за Шнейдерлина чуть более 25 миллионов
2017.01.10 23:59
1
Шнейдерлин проходит медосмотр в «Эвертоне»
2017.01.06 15:16
1
Диарра могут обменять в «МЮ» на Шнейдерлина
2017.01.04 10:17
5
«МЮ» не отпустил Шнейдерлина за 19 миллионов
2017.01.03 15:36
«Манчестер Юнайтед» отказал «Эвертону» в трансфере Шнейдерлина
2017.01.03 08:46
1
Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в «Интер»
2017.01.02 22:57
2
«Эвертон» готов потратить на трансферы 50 миллионов фунтов
2016.12.24 20:08
Депай и Шнейдерлин продолжат карьеру в «Эвертоне»
2016.12.24 06:36
7
Смит: «На месте Моуринью не отпускал бы Шнейдерлина. Кэррику уже 35 лет»
2016.12.24 01:47
3
Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в другой клуб
2016.12.23 17:21
1
«Эвертон» может подписать Депая и Шнейдерлина зимой
2016.12.18 07:39
3
«Интер» может вступить в борьбу за Шнейдерлина
2016.12.15 18:27
«Эвертон» может приобрести Шнейдерлина за 24 миллиона
2016.12.14 20:46
1
«Эвертон» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе Депая и Шнейдерлина
2016.12.08 13:21
7
«Эвертон» и «Вест Хэм» поборются за Шнейдерлина
2016.12.02 12:27
«Манчестер Юнайтед» готов продать Шнейдерлина в «Милан» за 14 миллионов
2016.11.13 01:37
«Милан» хочет приобрести Шнейдерлина зимой
2016.11.09 01:12
«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» хотят приобрести у «Манчестер Юнайтед» Шнейдерлина
2016.11.07 19:00
К следующему сезону Моуринью рассчитывает избавиться от восьми игроков
2016.11.04 21:45
28
Зимой Моуринью хочет избавиться от Депая и еще троих игроков
2016.10.25 20:44
10
Шнейдерлин может покинуть «Манчестер Юнайтед»
2016.10.25 08:18
Шнейдерлин интересен «Милану»
2016.10.08 08:33
1
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