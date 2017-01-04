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    Диарра могут обменять в «МЮ» на Шнейдерлина

    Экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра, выступающий сейчас в составе «Марселя», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Footmercato. 31-летний футболист входит в интересы скаутов «Манчестер Юнайтед».Он может стать частью сделки по Моргану Шнейдерлину, который интересен «Марселю».

    Действующий контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2019 года. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов евро. Стоит отметить, что на днях в своей заинтересованности в Диарра заявили представители одного из китайских клубов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 10:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 января 2017, 14:46

      Согласен,только в Китай...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 января 2017, 12:29

      не перестаёт удивлять МЮ своим подходом к подбором игроков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 января 2017, 11:38

      Пусть за бельё сначала расплатится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 января 2017, 10:32

      Пусть в Китай идет , ЛОКО долг быстрее отдаст !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 января 2017, 10:27

      Зачем он МЮ то нужен?

      1
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