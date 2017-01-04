Диарра могут обменять в «МЮ» на Шнейдерлина

Экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра, выступающий сейчас в составе «Марселя», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Footmercato. 31-летний футболист входит в интересы скаутов «Манчестер Юнайтед».Он может стать частью сделки по Моргану Шнейдерлину, который интересен «Марселю».

Действующий контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2019 года. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов евро. Стоит отметить, что на днях в своей заинтересованности в Диарра заявили представители одного из китайских клубов.