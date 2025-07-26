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Лассана Диарра
Лассана Диарра
Завершил карьеру
10 марта 1985 (41), Париж
#19 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Франция | Мали
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Публикации
Шатов определил сильнейшего партнера за карьеру
2025.07.26 12:55
Янбаев объяснил уникальность Халка и Лассана Диарра
2024.11.09 01:00
Лахиялов назвал сильнейшего футболиста, с которым играл
2024.09.10 17:25
Моуринью рассказал забавную историю про экс-игрока «Локомотива»
2023.12.23 18:08
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»
2020.06.03 08:23
11
Абаев: «Диарра в «Локомотиве» играл супер. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде»
2019.09.13 10:06
1
Диарра завершил карьеру. Сегодня он расторг контракт с «ПСЖ»
2019.02.21 21:56
RMC Sport: Лассана Диарра расторг контракт с «ПСЖ» и может завершить карьеру
2019.01.08 07:50
3
Лассана Диарра может стать тренером «ПСЖ»
2019.01.02 08:10
Экс-начальник «Локомотива»: «При Кучуке как-то проводили разминку в парке. Буссуфе пришлось оббегать собачьи фекалии»
2018.04.26 18:39
8
Диарра мог перейти в «Краснодар», но «ПСЖ» перехватил игрока
2018.01.31 01:44
4
Фото
Лассана Диарра: «Возвращаюсь в Париж, в город моего сердца»
2018.01.24 08:03
5
Фото
Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» Диарра перешел в «ПСЖ»
2018.01.23 20:42
23
«ПСЖ» и Диарра достигли устной договоренности о трансфере
2018.01.21 14:33
3
Диарра предложил свои услуги «Фенербахче»
2018.01.04 09:43
1
Лассана Диарра может перебраться во Францию или Англию
2018.01.02 14:43
3
Экс-полузащитник «Локомотива», на которого претендует «ПСЖ», стал свободным агентом
2017.12.24 21:38
3
Бывший игрок «Локомотива» может перейти в «ПСЖ»
2017.12.20 09:35
12
Фото
Лассана Диарра перешел в «Аль-Джазиру»
2017.07.18 06:42
2
Лассана Диарра продолжит карьеру в ОАЭ
2017.04.22 10:55
1
Диарра получил от «Локомотива» документ об урегулировании конфликта по выплате штрафа в 10,5 миллионов
2017.03.07 16:02
4
Лассана Диарра заявил, что договорился с «Локомотивом» о выплате штрафа
2017.03.07 01:28
7
Диарра согласился перейти в «Шаньдун Лунэн»
2017.02.18 00:18
5
«Марсель» объявил о расторжении контракта с Диарра
2017.02.14 22:24
4
Лассана Диарра может продолжить карьеру в Китае
2017.02.12 14:53
1
Диарра сообщил, что не готов играть за «Марсель»
2017.02.12 09:58
6
Диарра может продолжить карьеру в «Валенсии»
2017.01.21 14:58
1
Диарра могут обменять в «МЮ» на Шнейдерлина
2017.01.04 10:17
5
Диарра может перейти в один из китайских клубов
2016.12.26 15:10
Долги перед «Локомотивом» заставили Диарра просить у «Интера» высокую зарплату
2016.12.24 15:36
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