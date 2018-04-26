Экс-начальник «Локомотива»: «При Кучуке как-то проводили разминку в парке. Буссуфе пришлось оббегать собачьи фекалии»

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал занятную историю, как однажды футболистам железнодорожников пришлось проводить разминку в обычном городском парке. По его словам, это доставило игрокам некоторые неудобства.

«При Кучуке была практика утренних разминок. Играем в Ростове, стадион нам не дали с утра основной. Что Кучук сделал? Заставил команду бегать в обычном парке! Там собак выгуливают, лабрадорчики лавируют, а рядом с ними несется Ласс Диарра. Буссуфа в это время фекалии оббегает.

Или на обычной школьной площадке разминались! Маленькие ворота два на три, гандбольные, все дела. Вот так миллионеры из «Локо» готовились к матчам», – сказал Чекмарев.