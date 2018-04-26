Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-начальник «Локомотива»: «При Кучуке как-то проводили разминку в парке. Буссуфе пришлось оббегать собачьи фекалии»

Экс-начальник «Локомотива»: «При Кучуке как-то проводили разминку в парке. Буссуфе пришлось оббегать собачьи фекалии»

26 апреля 2018, 18:39
8

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал занятную историю, как однажды футболистам железнодорожников пришлось проводить разминку в обычном городском парке. По его словам, это доставило игрокам некоторые неудобства.

«При Кучуке была практика утренних разминок. Играем в Ростове, стадион нам не дали с утра основной. Что Кучук сделал? Заставил команду бегать в обычном парке! Там собак выгуливают, лабрадорчики лавируют, а рядом с ними несется Ласс Диарра. Буссуфа в это время фекалии оббегает.

Или на обычной школьной площадке разминались! Маленькие ворота два на три, гандбольные, все дела. Вот так миллионеры из «Локо» готовились к матчам», – сказал Чекмарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Диарра Лассана Буссуфа Мубарак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1524758253
ну все, мир рухнул, небожители в ОБЫЧНОМ ПАРКЕ!!!! разминку провели, с простыми смертными на одной земле ... и видимо собаки этих мегазвезд какают конфетами
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524758761
Вот это подвиг!.... Памятник им в этом парке надо поставить, скульптурную группу из бегущих футболистов, собачек и фекалий.
Ответить
multiscan
1524759852
Несколько раз встречал информацию, что во многих европейских столицах люди, выгуливая своих собак, даже не думают за ними убирать. Только в Лондоне чопорные англичане гуляют со своими питомцами в спецперчатках или с совочками и бумажными пакетиками.Так что Москва - далеко не исключение.
Ответить
Полная Канистра
1524760045
вообще новость /БОМБА/ тупизм зашкаливает это писать похоже сами журналюги объелись этими собачьими фекалиями Браво бомбардир покопайте ещё может ещё кучу фекалий найдёте
Ответить
тщмек 19
1524767115
всех собак на 101км!!!
Ответить
Gory One
1524776251
Планета создана не во имя Гомо сапиенс и уж точно не для блага этого уникального вида человекообразных существ, которые возобнили себя вершиной мирозданья, прикрываясь изречениями ими же выдуманных типом богов, а также лжеученых. Дорогие собачки, птички, кошечки, рыбки и особливо крупно-рогатые ложите свой кал где хотите, иначе журналюгам неочем будет писать.
Ответить
Danish Dynamite
1524804068
Ой блин, в парке он оббегал... Да у нас на детских площадках быдло собак выгуливает, ладно хоть в последнее время таких прессовать стали. В песочницах дерьмо! А вы говорите, футболист...
Ответить
Главные новости
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Все новости
Все новости
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матчу «Зенит» – «Динамо»
16:15
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
2
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
6
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+