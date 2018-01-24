Лассана Диарра: «Возвращаюсь в Париж, в город моего сердца»

Новичок «ПСЖ» Лассана Диарра рад вернуться в Париж, в котором 32-летний француз родился.

«Здесь все началось. С высоты Бельвилля на «ПСЖ»: возвращаюсь в Париж, в город моего сердца. Прогуливался по многим лужайкам международного футбола, но не могу дождаться встречи с фанатами на «Парк де Пренс». Горд быть парижанином», – написал Диарра в твиттере.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2019 года. Прежде футболист выступал за «Аль-Джазиру», «Марсель», «Локомотив», «Анжи», «Реал», «Портсмут», «Арсенал», «Челси» и «Гавр».