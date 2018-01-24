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Лассана Диарра: «Возвращаюсь в Париж, в город моего сердца»

24 января 2018, 08:03
5

Новичок «ПСЖ» Лассана Диарра рад вернуться в Париж, в котором 32-летний француз родился.

«Здесь все началось. С высоты Бельвилля на «ПСЖ»: возвращаюсь в Париж, в город моего сердца. Прогуливался по многим лужайкам международного футбола, но не могу дождаться встречи с фанатами на «Парк де Пренс». Горд быть парижанином», – написал Диарра в твиттере.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2019 года. Прежде футболист выступал за «Аль-Джазиру», «Марсель», «Локомотив», «Анжи», «Реал», «Портсмут», «Арсенал», «Челси» и «Гавр».

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Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ Диарра Лассана
Комментарии (5)
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Dimon013
1516774334
Нормальный у него список клубов, за которые он играл))
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VVS1985
1516775488
эти футболеры каждому клубу куда переходят в преданности и любви клянутся, несмотря на то, что таких клубов в карьере с десяток собирается)
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lysenkoff
1516775493
пришел досиживать на скамейку
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вместе с ЦСКА
1516779501
нах он ПСЖ то нужен=))) мячи подавать?
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