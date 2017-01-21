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    Диарра может продолжить карьеру в «Валенсии»

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра намерен вернуться в Примеру нынешней зимой. По информации Foot Mercato, француз встретился с представителями «Валенсии». Переход может состояться в самое ближайшее время. Напомним, в Испании 31-летний игрок с 2009 по 2012 год защищал цвета «Реала».

    В текущем розыгрыше Лиги 1 31-летний футболист выходил на поле в 10-ти встречах, заработав две желтые карточки. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 21 января 2017, 16:48

      деньги верни локомотиву черт )

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