Диарра может продолжить карьеру в «Валенсии»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра намерен вернуться в Примеру нынешней зимой. По информации Foot Mercato, француз встретился с представителями «Валенсии». Переход может состояться в самое ближайшее время. Напомним, в Испании 31-летний игрок с 2009 по 2012 год защищал цвета «Реала».

В текущем розыгрыше Лиги 1 31-летний футболист выходил на поле в 10-ти встречах, заработав две желтые карточки. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 5 миллионов евро.