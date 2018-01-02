Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лассана Диарра может перебраться во Францию или Англию

    Экс футболист «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра может продолжить карьеру во Франции или Англии, сообщает Yahoo Sports. Напомним, что он недавно покинул «Аль-Джазиру».

    Во Франции полузащитником интересуются «ПСЖ», а также «Сент-Этьен». В Англии заинтересованность в Диарра, который является теперь свободным агентом, проявляет «Манчестер Юнайтед».

    За «Аль-Джазиру» француз выступал с июля, а в конце декабря было объявлено о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 января 2018, 19:35

      Нафига его простили? Надо было до конца контракта держать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:16

      Насчёт ПСЖ и МЮ не верится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 15:39

      да он кажется уже загубил карьеру игрока

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11