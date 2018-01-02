Лассана Диарра может перебраться во Францию или Англию

Экс футболист «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра может продолжить карьеру во Франции или Англии, сообщает Yahoo Sports. Напомним, что он недавно покинул «Аль-Джазиру».

Во Франции полузащитником интересуются «ПСЖ», а также «Сент-Этьен». В Англии заинтересованность в Диарра, который является теперь свободным агентом, проявляет «Манчестер Юнайтед».

За «Аль-Джазиру» француз выступал с июля, а в конце декабря было объявлено о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.