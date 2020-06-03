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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»

3 июня 2020, 08:23
11

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на критику Ольги Смородской, которая в 2010 году сменила функционера на посту главы клуба.

– Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива». Ни до, ни после нее! Ведь она пришла в клуб не для того, чтобы что-то создавать.

– А для чего?

– Чтобы тратить. И траты были сумасшедшие. Просто какие-то немыслимые цифры. Приведу вам только один пример. Буссуфа и Диарра. Два престарелых легионера. По 15 миллионов каждый. Плюс зарплаты огромные, контракты на несколько лет. Сколько получается? Больше 40 миллионов евро на двух футболистов, которые, по сути, для «Локо» ничего не сделали. Вот вам и селекция Ольги Юрьевны. Все это перекрывает наши ошибки.

Да Кошта, Маренич, Сапатер... Ибричича она включала в десятку лучших плеймекеров Европы. С таким-то пузом... Как вам такой ход? И где он сейчас? И таких персонажей было много. Руслан Нахушев. Абсолютно провальная селекция! За шесть лет Смородская трижды меняла состав. Сколько тогда футболистов прошло через команду? Немыслимо. И ведь все уходили с компенсацией.

А сколько тренеров ушло? Я никогда не хотел говорить о ней ничего плохого. Просто терпение лопнуло. Недавно в эфире у Нобеля Арустамяна Ольга Юрьевна за полчаса обхаяла всех, с кем работала. Меня назвала глупым руководителем, Кучука – мелочным человеком, негодяем. Красножан у нее игры продавал. Все болельщики – бандиты. Мануэл Фернандеш – мерзавец. Вот все у нее плохие! Может быть, сначала нужно на себя в зеркало посмотреть?

  • Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016-й.
  • С ней клуб выиграл кубок России и становился бронзовым призером РПЛ.

Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Диарра Лассана Буссуфа Мубарак Ибричич Сенияд Кучук Леонид Смородская Ольга
Комментарии (11)
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paracetamol
1591163687
За шесть лет Смородская трижды меняла состав... Неплохо попилила бабенка. И себе, и детишкам на молочишко по гроб хватит!
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Armani nn
1591166142
Свет мой зеркальце скажи: я ль на свете всех глупее,всех продажней и борзее..
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vladimir-7
1591174289
Зачем нужно было Локомотиву семь лет терпеть такого руководителя, снять её нужно было через пару лет, когда увидели её бездарные способности.
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JTherry
1591176560
создается впечатление, что в Локо руководств сильно задним умом: через 4 года - Наумов сожалеет о 6 (!!!) годах правления Смородской, через год - Семин сожалеет о расставании с Геркусом-Штоффельхаусом, которых сменила связка Кикнадзе с "продавцом обоев", еще через год - будут сожалеть о расставании с самим Семиным...
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Plyash
1591179215
Всех облапошила баба,на это и расчёт был долголетний,что с каждой компенсации ей отстёжка обалденная капала от футболёра,ушедшего по досрочному расторжению контракта.Футболёру тоже прилично доставалось,всем хватало.Схема стара,как мир.И не надо придуриваться,что никто не знал,Смордовская с кем положено,делилась.
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PAREVG.
1591180583
Конечно тратить, она и гавой селекционного отдела поставила своего зятя Котова, который за все время купил одного хорошего игрока - Фернандеша... А как она газон меняла каждый год??? Да за такое ее вместе с агрономом посадить полагается...
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777+
1591180839
на костер ведьму!!!
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Hektor 84
1591189186
Смордская денег наворовала и сидит теперь рассказывает какие все плохие. По факту скажу женщину до руководства допускать нельзя. Ибо если допустил она начинает реализовывать свои фантазии, вместо того чтоб выполнять свою работу. А грузин и продавец обоев просто воришки, их для того и взяли чтоб помогали деньги пилить, а потом их же и сдадут с потрохами.
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paracetamol
1591203436
Ошибки она совершала за счет клуба, но себе в карман. Правда отстегивала наверх, почему ее так долго держали.
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