Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на критику Ольги Смородской, которая в 2010 году сменила функционера на посту главы клуба.

– Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива». Ни до, ни после нее! Ведь она пришла в клуб не для того, чтобы что-то создавать.

– А для чего?

– Чтобы тратить. И траты были сумасшедшие. Просто какие-то немыслимые цифры. Приведу вам только один пример. Буссуфа и Диарра. Два престарелых легионера. По 15 миллионов каждый. Плюс зарплаты огромные, контракты на несколько лет. Сколько получается? Больше 40 миллионов евро на двух футболистов, которые, по сути, для «Локо» ничего не сделали. Вот вам и селекция Ольги Юрьевны. Все это перекрывает наши ошибки.

Да Кошта, Маренич, Сапатер... Ибричича она включала в десятку лучших плеймекеров Европы. С таким-то пузом... Как вам такой ход? И где он сейчас? И таких персонажей было много. Руслан Нахушев. Абсолютно провальная селекция! За шесть лет Смородская трижды меняла состав. Сколько тогда футболистов прошло через команду? Немыслимо. И ведь все уходили с компенсацией.

А сколько тренеров ушло? Я никогда не хотел говорить о ней ничего плохого. Просто терпение лопнуло. Недавно в эфире у Нобеля Арустамяна Ольга Юрьевна за полчаса обхаяла всех, с кем работала. Меня назвала глупым руководителем, Кучука – мелочным человеком, негодяем. Красножан у нее игры продавал. Все болельщики – бандиты. Мануэл Фернандеш – мерзавец. Вот все у нее плохие! Может быть, сначала нужно на себя в зеркало посмотреть?

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016-й.

С ней клуб выиграл кубок России и становился бронзовым призером РПЛ.

Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»