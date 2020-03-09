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  • Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

9 марта 2020, 15:28
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла свой вклад в победу команды в чемпионате России в 2018 году. Тогда президентом клуба был Илья Геркус.

– Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского «Локомотива» 2018 года?

– Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.

  • Смородская управляла «Локомотивом» с 2010 по 2016 год.
  • При ней команда брала Кубок России.
  • Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (14)
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Граф2019
1583757376
старая глядь...
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Markelov373
1583758868
ты команду наоборот разваливала старая карга
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Fan Loko mik
1583760001
Специально что ли бомбардир эти интервью публикует! Задолбали уже с этой БАБИЩЕЙ ТУПОРЫЛОЙ!!! Утопите кто-нибудь ЕЁ!!!
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Hektor 84
1583760122
Что несет эта странная кляча? Слов нет выразить!!! Она руку приложила считает. Она в одном только руку приложила. Свалила из локомотива. Если бы этого не произошло чемпионства Локо не видать.
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Chicha
1583762289
Бабка успокойся!
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Серж 69
1583765932
И когда эта дрянь угомонится?Зачем задавать какие-то вопросы этой старой бл..и?И кто задаёт эти вопросы?И так уж всяких гадостей хватает,но нет,нужно и Смородскую послушать до кучи,посмаковать её маразматические утверждения.
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mihail200606
1583766436
То багаж аленичева, то эта теперь со своими 70%..
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55together
1583767614
опять нажралась...
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Smekaev
1583778554
Вот потому бабам не место в мужских компаниях - чуть что, и кудахтают на весь Мир чего было и чего не было. Обосралась - уйди по тихому, обдумай ситуацию и начни заново, а эта только виноватых ищет и себя выгораживает.
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Plyash
1583788404
Старая рукоблудка,от скромности ты не умрёшь,это точно...
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