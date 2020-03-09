Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла свой вклад в победу команды в чемпионате России в 2018 году. Тогда президентом клуба был Илья Геркус.

– Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского «Локомотива» 2018 года?

– Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.