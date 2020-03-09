Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла свой вклад в победу команды в чемпионате России в 2018 году. Тогда президентом клуба был Илья Геркус.
– Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского «Локомотива» 2018 года?
– Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.
- Смородская управляла «Локомотивом» с 2010 по 2016 год.
- При ней команда брала Кубок России.
- Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»