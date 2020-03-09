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    Смородская: «Чемпионский состав «Локомотива» обеспечила я. 70 процентов игроков были куплены мной»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскрыла свой вклад в победу команды в чемпионате России в 2018 году. Тогда президентом клуба был Илья Геркус.

    – Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского «Локомотива» 2018 года?

    – Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.

    • Смородская управляла «Локомотивом» с 2010 по 2016 год.
    • При ней команда брала Кубок России.
    • Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    09.03.2020 15:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +982

      O-Z 10 марта 2020, 19:25

      По моему мнению, чемпионом сделал команду Сёмин, а она же его убрала в одно время. А сейчас оправдывается глаза горят язык чешется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 10 марта 2020, 00:13

      Старая рукоблудка,от скромности ты не умрёшь,это точно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:48

      Это все я, это все я - сказала Смородская!

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 марта 2020, 21:29

      Вот потому бабам не место в мужских компаниях - чуть что, и кудахтают на весь Мир чего было и чего не было. Обосралась - уйди по тихому, обдумай ситуацию и начни заново, а эта только виноватых ищет и себя выгораживает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +497

      Brabus71 9 марта 2020, 20:04

      Скромненькая

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      55together 9 марта 2020, 18:26

      опять нажралась...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2020, 18:07

      То багаж аленичева, то эта теперь со своими 70%..

      2
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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 9 марта 2020, 17:58

      И когда эта дрянь угомонится?Зачем задавать какие-то вопросы этой старой бл..и?И кто задаёт эти вопросы?И так уж всяких гадостей хватает,но нет,нужно и Смородскую послушать до кучи,посмаковать её маразматические утверждения.

      5
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      Рейтинг: +135

      Chicha 9 марта 2020, 16:58

      Бабка успокойся!

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 16:22

      Что несет эта странная кляча? Слов нет выразить!!! Она руку приложила считает. Она в одном только руку приложила. Свалила из локомотива. Если бы этого не произошло чемпионства Локо не видать.

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