«Марсель» объявил о расторжении контракта с Диарра

«Марсель» объявил о взаимном расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра. 31-летний футболист присоединился к провансальцам в июле 2015 года на правах свободного агента. Перед этим француз с августа 2013 по середину 2014 года защищал цвета «Локомотива».

Ранее появилась информация, что игрок сборной Франции может продолжить карьеру в китайском «Шаньдун Лунен».

В текущем сезоне Диарра принял участие в 12-ти поединках, не совершив ни одного результативного действия.