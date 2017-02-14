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    «Марсель» объявил о расторжении контракта с Диарра

    «Марсель» объявил о взаимном расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра. 31-летний футболист присоединился к провансальцам в июле 2015 года на правах свободного агента. Перед этим француз с августа 2013 по середину 2014 года защищал цвета «Локомотива».

    Ранее появилась информация, что игрок сборной Франции может продолжить карьеру в китайском «Шаньдун Лунен».

    В текущем сезоне Диарра принял участие в 12-ти поединках, не совершив ни одного результативного действия.

    Источник: ФК «Марсель»

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    14.02.2017 22:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 14 февраля 2017, 23:37

      Пора ему заканчивать, в интригах чаще появляется чем на поле.

      0
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      Рейтинг: +10

      Mars08 14 февраля 2017, 23:09

      Когда он перешел в Марсель,играл очень хорошо,нифига не бревном был, очень часто в сборные тура попадал

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 февраля 2017, 22:45

      Это бревно еще и поимеет бабала с паравозов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 14 февраля 2017, 22:35

      ему уже давно не до футбола

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