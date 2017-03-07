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    Лассана Диарра заявил, что договорился с «Локомотивом» о выплате штрафа

    Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра, ныне выступающий за «Марсель», сообщил, что достиг договоренности о выплате своего штрафа железнодорожникам.

    Напомним, что 31-летний француз обязан был выплатить московскому клубу неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

    «Мы обо всем договорились с «Локомотивом». В ближайшие 48 часов об этом будет объявлено», – сказал Диарра.

    В 2014 году футболист не явился на тренировочный сбор «Локомотива», из-за чего клуб разорвал с ним контракт и подал жалобу на хавбека в ФИФА, которая обязала Диарра выплатить неустойку.

    Источник: L' Equipe

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    07.03.2017 01:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 марта 2017, 10:42

      Вот и деньги на трансфер .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 марта 2017, 05:12

      Вот это накасячил.талант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 марта 2017, 04:51

      Локомотив не должен уступить ни цента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 02:10

      ничего, деда Юра
      научит правильно жить
      .

      0
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Робинзон 7 марта 2017, 05:52

      Шпалыч ваще молодец)

      1
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 01:35

      ОООО Баблишко Локо верут, главное чтобы не попилили и не пропили

      1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 7 марта 2017, 01:33

      Во попёрло с финансами))))))))))

      0
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