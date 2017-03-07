Лассана Диарра заявил, что договорился с «Локомотивом» о выплате штрафа

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра, ныне выступающий за «Марсель», сообщил, что достиг договоренности о выплате своего штрафа железнодорожникам.

Напомним, что 31-летний француз обязан был выплатить московскому клубу неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

«Мы обо всем договорились с «Локомотивом». В ближайшие 48 часов об этом будет объявлено», – сказал Диарра.

В 2014 году футболист не явился на тренировочный сбор «Локомотива», из-за чего клуб разорвал с ним контракт и подал жалобу на хавбека в ФИФА, которая обязала Диарра выплатить неустойку.