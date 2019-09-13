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    Абаев: «Диарра в «Локомотиве» играл супер. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде»

    Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о времени пребывания в клубе Лассана Диарра. Голкипер считает, что полузащитник играл качественно.

    «Мне было всe равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер. Я бы разрешил ему вообще не тренироваться, мне было бы не обидно. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде.

    Но они с Леонидом Кучуком не сошлись. Диарра не нравилось каждый день на взвешивание ходить, мерить давление. Иногда после выезда нас закрывали на базе. Ему это не нравилось. Диарра был самым сильным игроком, с которым я играл в одной команде», – сказал Абаев.

    • Диарра играл за «Локомотив» с 2013 по 2014 год (17 матчей в РПЛ, один гол).
    • В 2012-2013 годах француз защищал цвета «Анжи».
    • Главное достижение в карьере Диарра – победа с «Челси» в АПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.09.2019 10:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +785

      AHTUNGBOL 13 сентября, 13:21

      Всё познаётся в сравнении..

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