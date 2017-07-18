Лассана Диарра перешел в «Аль-Джазиру»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра стал игроком «Аль-Джазиры». Он пополнил клуб на правах свободного агента из «Марселя». Контракт между сторонами рассчитан на три года.

Напомним, что 34-летний футболист покинул «Локомотив» летом 2014 года со скандалом. После этого ФИФА обязала Диарра выплатить «Локомотиву» компенсацию за нарушения, которые привели к разрыву контракта.