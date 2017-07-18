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    Лассана Диарра перешел в «Аль-Джазиру»

    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра стал игроком «Аль-Джазиры». Он пополнил клуб на правах свободного агента из «Марселя». Контракт между сторонами рассчитан на три года.

    Напомним, что 34-летний футболист покинул «Локомотив» летом 2014 года со скандалом. После этого ФИФА обязала Диарра выплатить «Локомотиву» компенсацию за нарушения, которые привели к разрыву контракта.

    Источник: Twitter

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    18.07.2017 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 июля 2017, 08:48

      коси бабло на сей Земле)))

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    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 18 июля 2017, 07:13

      Удачи тебе Ласс и спасибо за красивую игру.

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