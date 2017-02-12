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    Диарра сообщил, что не готов играть за «Марсель»

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра намерен покинуть команду. Как сообщается, футболист заявил тренерскому штабу, что не готов выступать за французский клуб. Ранее не исключался переход хавбека в «Валенсию».

    Напомним, Диарра выступает за «Марсель» с 2015 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 11 матчей. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    12.02.2017 09:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 12 февраля 2017, 12:27

      не хочет он играть)) ну-ну там налог больше чем он получает)) поэтому и не хочет)))

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 12 февраля 2017, 12:13

      Кыму он нужен к такому отношению к футболу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:08

      На помойку его

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 февраля 2017, 11:24

      а вот, где эта шлюшка...которая туда сюда бегает)

      1
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      Рейтинг: +71

      besk 12 февраля 2017, 11:09

      Щас еще один штраф на 10 лямов получит

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 12 февраля 2017, 11:01

      в чину поедет,чтобы с паровозами рассчитаться.

      1
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