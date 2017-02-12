Диарра сообщил, что не готов играть за «Марсель»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра намерен покинуть команду. Как сообщается, футболист заявил тренерскому штабу, что не готов выступать за французский клуб. Ранее не исключался переход хавбека в «Валенсию».

Напомним, Диарра выступает за «Марсель» с 2015 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 11 матчей. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.