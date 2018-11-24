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Лассана Диарра
Статистика
Лассана Диарра - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1985 (41), Париж
#19 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Франция | Мали
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
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Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Англии 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
1 : 0
24.11.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 4
11.11.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
02.11.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 2
28.10.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
5 : 0
20.10.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
4 : 0
14.09.2018
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
3 : 1
25.08.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
1 : 3
18.08.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
3 : 0
12.08.2018
Кан
1' - 70'
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