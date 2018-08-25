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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 25 августа 2018
ПСЖ
25.08.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
12'
Э. Кавани
51'
К. Мбаппе
66'
Неймар
22'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
ГОЛ! 3:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
51'
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Т. Керер
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
3-2-1-2-2
23
Ареоля
5
Маркиньос
3
Силва
3
Кимпембе
6
Керер
12
Менье
12
Рабьо
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
3-1-5-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча ПСЖ - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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