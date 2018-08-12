Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 12 августа 2018
ПСЖ
12.08.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кан
10'
Неймар
35'
А. Рабьо
89'
Т. Веа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
Желтая карточка
Т. Веа
89'
ГОЛ! 3:0!
Т. Веа
89'
Замена
Т. Веа
️️️️
Неймар
82'
77'
Замена
Т. Ставитски
️️️️
К. Нинга
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Диарра
70'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
70'
62'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ж. Деменге
46'
Замена
Э. Имороу
️️️️
А. Мбенг
ГОЛ! 2:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
35'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
К. Нкунку
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
20
Исса Марега
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
7
Тимо Ставитски
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-3-2-1
1
Буффон
34
Н'Соки
3
Силва
5
Маркиньос
2
Дагба
24
Бернед
19
Диарра
12
Рабьо
10
Неймар
11
Ди Мария
28
Нкунку
4-3-3
30
Самба
25
Женевуа
4
Джику
8
Питерс
31
Армугом
8
Деменге
76
Файр
8
Оньянге
29
Нинга
19
Тшокунте
11
Мбенг
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
19
Диарра
19
Диаби
19
Диаби
19
Диарра
10
Неймар
22
Веа
22
Веа
10
Неймар
29
Нинга
7
Ставитски
7
Ставитски
29
Нинга
11
Мбенг
15
Имороу
15
Имороу
11
Мбенг
8
Деменге
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Деменге
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
20
Исса Марега
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
20
Исса Марега
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча ПСЖ - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Кан
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+