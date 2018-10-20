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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Амьен
ПСЖ - Амьен: обзор матча 20 октября 2018
ПСЖ
20.10.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
5 : 0
Завершен
Амьен
12'
Маркиньос
42'
А. Рабьо
80'
Ю. Дракслер
82'
К. Мбаппе
87'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Амьен
ГОЛ! 5:0!
М. Диаби
87'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Диаби
82'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Дракслер
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
42'
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Рафал Курзава
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
3-2-2-3
23
Ареоля
24
Бернат
5
Маркиньос
6
Керер
12
Рабьо
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
28
Нкунку
3-3-2-1-1
1
Гютне
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
2
Жуано
10
Гансо
8
Гнаоре
7
Годдос
19
Отеро
Остались в запасе
ПСЖ
Амьен
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча ПСЖ - Амьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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