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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 11 ноября 2018
Монако
11.11.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
4'
Э. Кавани
11'
Э. Кавани
53'
Э. Кавани
64'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
64'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Неймар
53'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Диаби
11'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Диаби
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
5
Бенуа Бадьяшиль
ВР
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Пеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-1-2-2-1
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
21
Жемерсон
19
Сидибе
15
Айт Беннассер
25
Пеле
89
Шадли
10
Диоп
7
Грандсир
9
Фалькао
3-1-3-3
23
Ареоля
6
Керер
3
Кимпембе
3
Силва
12
Рабьо
7
Дракслер
19
Диаби
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
28
Нкунку
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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